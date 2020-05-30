У Месси отобрали титул самого богатого спортсмена мира по версии Forbes

30 мая, 2020, 12:03

Американский журнал Forbes назвал самым богатым спортсменом мира 2020 года швейцарского теннисиста Роджера Федерера

Об этом сообщает Forbes .

За период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 швейцарец заработал $ 106, 3 млн, из них $ 6,3 млн - турнирные призовые, $ 100 млн - спонсорский доход. Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист.

Аргентинский футболист Лионель Месси, который в прошлом году с прибылью $ 117 млн стал самым богатым спортсменом мира, в этом году опустился на третье место - он заработал $ 104 млн.

На втором месте в новом рейтинге оказался португальский футболист Криштиану Роналду с прибылью в $ 105 млн.

Топ-10 самых богатых спортсменов мира 2020 по версии Forbes

1. Роджер Федерер, теннис – $106,3 млн ($6,3 - призовые, $100 млн – спонсорский доход)

2. Криштиану Роналду, футбол - $ 105 млн ($ 60 млн и $ 45 млн)

3. Лионель Месси, футбол - $ 104 млн ($ 72 млн и $ 32 млн)

4. Неймар, футбол - $ 95,5 млн ($ 70,5 млн и $ 25 млн)

5. Леброн Джеймс, баскетбол - $ 88,2 млн ($ 28,2 млн и $ 60 млн)

6. Стефен Карри, баскетбол - $ 74,4 млн ($ 30,4 млн и $ 44 млн)

7. Кевин Дюрент, баскетбол - $ 63,9 млн ($ 28,9 млн и $ 35 млн)

8. Тайгер Вудс, гольф - $ 62,3 млн ($ 2,3 млн и $ 60 млн)

9. Кирк Казинс, американский футбол - $ 60,5 млн ($ 58 млн и $ 2,5 млн)

10. Карсон Венц, американский футбол - $ 59,1 млн ($ 55,1 млн и $ 4 млн)

В целом среди 100 спортсменов в рейтинге 35 баскетболистов, 31 представитель американского футбола, 14 человек, 6 теннисистов, 5 боксеров и бойцов MMA, 4 гольфиста, 3 гонщика, по одному бейсболисту и игроку в крикет.

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