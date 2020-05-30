 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУ Месси отобрали титул самого богатого спортсмена мира по версии Forbes

У Месси отобрали титул самого богатого спортсмена мира по версии Forbes


фото: Getty Images
Американский журнал Forbes назвал самым богатым спортсменом мира 2020 года швейцарского теннисиста Роджера Федерера

Об этом сообщает Forbes .

За период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 швейцарец заработал $ 106, 3 млн, из них $ 6,3 млн - турнирные призовые, $ 100 млн - спонсорский доход. Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист.

Аргентинский футболист Лионель Месси, который в прошлом году с прибылью $ 117 млн стал самым богатым спортсменом мира, в этом году опустился на третье место - он заработал $ 104 млн.

На втором месте в новом рейтинге оказался португальский футболист Криштиану Роналду с прибылью в $ 105 млн.

Топ-10 самых богатых спортсменов мира 2020 по версии Forbes

1. Роджер Федерер, теннис – $106,3 млн ($6,3  - призовые, $100 млн – спонсорский доход)

2. Криштиану Роналду, футбол - $ 105 млн ($ 60 млн и $ 45 млн)

3. Лионель Месси, футбол - $ 104 млн ($ 72 млн и $ 32 млн)

4. Неймар, футбол - $ 95,5 млн ($ 70,5 млн и $ 25 млн)

5. Леброн Джеймс, баскетбол - $ 88,2 млн ($ 28,2 млн и $ 60 млн)

6. Стефен Карри, баскетбол - $ 74,4 млн ($ 30,4 млн и $ 44 млн)

7. Кевин Дюрент, баскетбол - $ 63,9 млн ($ 28,9 млн и $ 35 млн)

8. Тайгер Вудс, гольф - $ 62,3 млн ($ 2,3 млн и $ 60 млн)

9. Кирк Казинс, американский футбол - $ 60,5 млн ($ 58 млн и $ 2,5 млн)

10. Карсон Венц, американский футбол - $ 59,1 млн ($ 55,1 млн и $ 4 млн)

В целом среди 100 спортсменов в рейтинге 35 баскетболистов, 31 представитель американского футбола, 14 человек, 6 теннисистов, 5 боксеров и бойцов MMA, 4 гольфиста, 3 гонщика, по одному бейсболисту и игроку в крикет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с  Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2020 суббота

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

30 мая, 2020 суббота

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать