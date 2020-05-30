США охватили массовые беспорядки из-за смерти афроамериканца. ВИДЕО
Об этом сообщает Укринформ .
Протестующие вышли на улицы в штатах Джорджия, Огайо, Миннесота, Нью-Йорк и в других частях США. В Атланте беспорядки превратились в беспорядок. Активисты подожгли флаг США под центром CNN, крушили витрины и бросали зажигательные вещества в авто.
Местная полиция оказалась под серьезной угрозой, стараясь не допустить дальнейших беспорядков. А мэр Атланты, Кейша Лэнс Боттомс назвала поведение митингующих не протестами в духе Мартина Лютера Кинга, а "хаосом".
Столкновения с полицией также произошли в Бруклине, Нью-Йорк. Тысячи людей вышли на Бруклин-арену с плакатами "Жизнь черных имеет значение" и "Я не могу дышать" (последние слова Джорджа Флойда), а также с призывами прекратить полицейское произвол.
Протесты в Коламбусе, штат Огайо также переросли в произвол. Несколько сотен разгневанных людей стали крушить магазины, здание законодательного собрания штата и все, что попадало под руку.
Среди прочего, обострение ситуации привело введение закрытого режима в Белом доме. Лишь в 21 часов по местному времени Секретная служба разрешила открыть вход и выход с рабочей резиденции президента США.
Minnesota Sen. Amy Klobuchar, a former prosecutor, says reports of her declining to pursue a past case involving Derek Chauvin, the officer who knelt on George Floyd's neck, are "an outright lie". https://t.co/glmVnJL4k7 pic.twitter.com/M5TyeWZEym- CNN (@CNN) May 30, 2020
- Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и грабежи магазинов . Беспорядки перекинулись на другие города страны .
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