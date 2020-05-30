"У меня нет ноги". В Чернигове водитель маршрутки высадил инвалида АТО-ОСС

30 мая, 2020, 21:08

В Чернигове водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику АТО, который потерял ногу в ходе боевых действий на Донбассе

На следующий день мужчина нашел водителя и решил его "проучить" кулаками ". 26 мая 2020 года об инциденте сообщил друг военного Александр Тарнавский, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЧЕline.

"Вчера моему товарищу Владислав Шатило, который потерял на войне ногу, отказали в бесплатном проезде, гарантированном законом. Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке. Сегодня мы приехали на конечную остановку, чтобы узнать насколько человечным он считает свой поступок

Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. "Беседа" происходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки, водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", - рассказал Тарнавский у себя на Facebook .

"Отдельно хочу поблагодарить городские власти, которые вопреки закону отменила льготный проезд", - подчеркнул он.

Тарнавский привел видео беседы с водителем, в ходе которой он пытался оправдаться тем, что тоже "был в Багдаде", а ветеран, мол, не так как надо попросил его о бесплатном проезде.

При этом Шатило продемонстрировал ему свой протез и отметил:

"У меня нет ноги. А вы не поняли меня. Вчера нагло выгнали из маршрутки".

Как уточнил у себя в Тelegram основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, Шатило был бойцом- "Азовцем". Имел позывной "Шати".

"Будьте уверены, если подонок так относится к ветерану, который может постоять за себя, то еще наглее он ведет себя со слабыми. Например беременными женщинами, пенсионерами", - заявил в свою очередь Белецкий.

"Азовцу "Шати" - почет, неадекватным маршрутчикам - памятник", - подытожил политик.