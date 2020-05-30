Прибывших на ВНО с оккупированных территорий не будут отправлять в обсервацию, - МОЗ

30 мая, 2020, 11:21

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что людей, прибывших на внешнее независимое оценивание из временно оккупированных территорий и из-за границы не будут отправлять на обсервацию

Об этом Степанов заявил во время брифинга в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

По его словам, лица, приезжающие из-за границы или временно оккупированных территорий для прохождения ВНО, не будут нуждаться в обсервации или самоизоляции.

"Что касается проведения ВНО, лица, для составления независимого внешнего оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", - сказал Степанов .

Напомним, 30 мая Максим Степанов заявил, что больше всего случаев заболевания коронавирус в сутки зафиксировано на Львовщине, Ровенщине и в Киеве .

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