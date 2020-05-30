Пресс-служба Зеленского наконец ответила, за чей счет он посещал Оман

30 мая, 2020, 21:33

Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 30 мая 2020 года, привел новые подробности о его пребывании в Омане

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

"Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены президента Елены Зеленской", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства, посвященном его налоговой декларации за 2019 год.

Вместе с тем, никаких других данных по Оману, таких как стоимость перелета и проживания и т.д., не приводится.

"Согласно законодательству, расходы и правочины членов семьи не декларируются", - пояснили в Офиса президента.

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