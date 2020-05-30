Пресс-служба Зеленского наконец ответила, за чей счет он посещал Оман
30 мая, 2020, 21:33
Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 30 мая 2020 года, привел новые подробности о его пребывании в Омане
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены президента Елены Зеленской", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства, посвященном его налоговой декларации за 2019 год.
Вместе с тем, никаких других данных по Оману, таких как стоимость перелета и проживания и т.д., не приводится.
"Согласно законодательству, расходы и правочины членов семьи не декларируются", - пояснили в Офиса президента.
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