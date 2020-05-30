Первыми пройдут тестирование медики, дети в специализированных больницах и доноры крови, - Порошенко показал новые швейцарские ИФА-тесты, которые отправили в медучреждения

30 мая, 2020, 10:40

"Тесты поступили вчера. Это свежие. Все эти реагенты не для продажи, они разработаны компанией Roche. Мы очень сократили время - вчера поступили быстрым способом экспресс-доставки. Сегодня утром они уже на складе", - рассказал Петр Порошенко .

Он отметил, что дистрибьютор четко контролирует условия хранения.

"На сегодняшний день можно быть на 100% уверенным в результатах тестов. Если установлены антитела, то это значит, что ты переболел, иммунитет уже есть", - отметил Порошенко.



По его словам, тестирование и определение потенциальных доноров плазмы крови для получения иммуноглобулина поможет осуществить очень важные шаги в Украину для того, чтобы производить как вакцину, так и средства лечения этой страшной болезни.

Петр Порошенко поблагодарил руководство швейцарской компании F.Hoffmann-La Roche: "Когда нам тяжело - они рядом. И несмотря на то, что эти системы тестирования были разработаны конечно только в мае, первые партии были отгружены в Германию и Украину. Хотя очередь за ними стоит со всего мира ".

Порошенко рассказал, что переговоры с руководством швейцарской компании заняли лишь 6 часов с момента, когда было получено согласие и готовность отгрузить, к оплате. "Мы сказали, что заберем все, что дадите, в течение 48 часов", - добавил он.



"Сегодня они распространяются по всей Украине. Это необходимо как для лечения, так и для диагностики", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Первые, кто будут получать - это медицинские работники, все, кто контактируют с группами риска, пациенты, врачи будут считать необходимым проверить, потому что это тоже защита врачей. У нас состоянию на сегодняшнее утро заболели 4500 врачей. Я это знаю , но я не уверен, что это знает эта власть. Ежедневно у нас заболевают от 60 до 100 врачей. Это означает, что те меры защиты, которые сейчас приняты, неэффективно работают. Будут определены еще специальные группы - дети в специализированных больницах, которые имеют специфические болезни, и доноры, которые дают кровь, чтобы мы быстро диагностировали и сделали все необходимые шаги. Поэтому в понедельник Марина едет в Охматдет и мы обеспечим все, что они попросили. Едет в специальные инклюзивные центры и в Броварской больницу. Такие специфические категории граждан будут обеспечены в первую очередь первой партией ", - сообщил Петр Порошенко .

Пятый президент также отметил, что еще 20 марта руководство государства пообещало ввоз в Украину миллиона тестов и еще в течение 48 часов Украине - 10 млн тестов.

"Уже после того, как прошло 2,5-3 месяца эпидемии, сделано всего лишь 300 тыс тестов. У нас возник вопрос: а где 10 млн тестов? Почему мы их не делаем для украинцев?".

"Или президента Зеленского ввели в заблуждение и он вынужден был лгать, или их разворовали, или снова перепродали за границу. Или тесты оказались некачественными, достоверность была на уровне 20-30%, что просто врачи отказывались их применять. Любой из этих вариантов является абсолютно неприемлемым ", - сказал Петр Порошенко .

"" Фракция нашей политической команды в парламенте инициировала принятие закона, который обязывал немедленно расширить тестирования. Подчеркиваю, что и сейчас Украина занимает последнее место в Европе по количеству тестирований. Это значит, что у нас есть риск недостоверной статистики. Бороться с коронавирусом можно только на первом очень коротком этапе, а дальше надо выявить, есть ли возбудитель заболеваний, заблокировать, и мы должны не отгораживать здоровых людей, а там, где произошло заболевание, тестами мы должны четко и точечно определить. А экономика страны должна жить нормальной жизнью, потому что последствия экономические будут гораздо страшнее последствий эпидемиологических и медицинских ", - убежден Петр Порошенко .

Он отметил, что с первых дней эпидемии Фонд Порошенко сосредоточился на обеспечении защиты медиков и приобрел 130 тысяч защитных костюмов высокого качества. "Тогда, когда они вывезли миллионы и миллионы масок защитных, мы завезли 2 млн масок, очки антивирусные, другое оборудование, завезли переносные цифровые рентген аппараты для диагностики. Сегодня мы уже превысили цифру в 50 поставленных новых и восстановленных аппаратов ИВЛ", - добавил Петр Порошенко .

Лидер "Европейской Солидарности" также в очередной раз напомнил о немедленной необходимости безусловного страхования всех медработников в случае заболевания коронавирусом.

"Все врачи должны быть застрахованы и должны быть выплачены страховые компенсации. Абсолютно грубо обманув врачей, представители монобольшинства изменили мой закон, и врачи лишены возможности, потому что им сказали, что получите деньги только тогда, когда станете инвалидами. От коронавируса инвалидами не становятся" , - напомнил Петр Порошенко .

"Наконец вчера мы услышали от Зеленского, что надо страховать. Нам безразлично, кто будет инициатором. Вы можете забыть, кто внес этот закон, но с понедельника мы будем ставить предложение по возврату Верховной Рады к необходимости внесения изменений в законодательство. И врач, который заболел , который идет как на фронт, должен чувствовать заботу, защиту и заботу государства, в том числе и финансовую, а не записки, которые вы сделали ", - подчеркнул лидер" Европейской Солидарности ".