Немецкие ученые просят Медведчука показать им фрагмент уникальной Библии Гутенберга из его коллекции
Подробности со ссылкой на DW рассказывает Еспресо.TV.
"Фрагмент Библии Гутенберга, 1455", - такова одна из строчек в обнародованной на днях декларации об имущественном состоянии депутата Верховной Рады Украины, председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. У него есть целая коллекция старопечатных книг.
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"Как первая печатная книга - это веха в истории коммуникаций. Эта книга стала чрезвычайно важной для всех народов мира", - отметил руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при университете имени Гутенберга в Майнце (ФРГ), профессор Штефан Фюссель.
Он выразил надежду, что Медведчук обнародует информацию о своем фрагмент Библии Гутенберга и предоставит фото международным исследователям, чтобы они могли идентифицировать, к какой именно книге принадлежит этот фрагмент.
Науке до сих пор известны 15 отдельных фрагментов по всему миру. Часть из них находится в библиотеках, часть - в частных коллекциях. Исследователи не имеют понятия, какой именно фрагмент может быть у Медведчука, поэтому и просят его обнародовать нужную им информацию.
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"Медведчук не ответил на многочисленные запросы DW, направленные в адрес его парламентской приемной, пресс-служба его политического проекта "Украинский выбор" и лично его ассистенту по связям с прессой. Таким образом, вопрос о происхождении фрагмента в его коллекции остается без ответа. Политик также не сообщил, готов ли предоставить фотографии своего экземпляра заинтересованным ученым", - отмечается в материале немецких журналистов.
Вместе с тем, по законодательству Украины, любые старопечатные издания XV - XVIII веков считаются национальным культурным достоянием, которое нельзя вывозить за пределы страны.
- Напомним, "Национальный корпус" требует запрета ОПЗЖ.
- На День героев, 23 мая 2020 года, им была проведена соответствующая акция рядом с офисом Медведчука в Киеве.
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