Немецкие ученые просят Медведчука показать им фрагмент уникальной Библии Гутенберга из его коллекции

30 мая, 2020, 16:06

Имущественная декларация депутата Виктора Медведчука стала международной сенсацией в научных кругах. Политика призывают предоставить информацию о фрагменте Библии Йоганеса Гутенберга, который, как оказалось, есть в его коллекции

Подробности со ссылкой на DW рассказывает Еспресо.TV.

"Фрагмент Библии Гутенберга, 1455", - такова одна из строчек в обнародованной на днях декларации об имущественном состоянии депутата Верховной Рады Украины, председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. У него есть целая коллекция старопечатных книг.

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"Как первая печатная книга - это веха в истории коммуникаций. Эта книга стала чрезвычайно важной для всех народов мира", - отметил руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при университете имени Гутенберга в Майнце (ФРГ), профессор Штефан Фюссель.

Он выразил надежду, что Медведчук обнародует информацию о своем фрагмент Библии Гутенберга и предоставит фото международным исследователям, чтобы они могли идентифицировать, к какой именно книге принадлежит этот фрагмент.

Науке до сих пор известны 15 отдельных фрагментов по всему миру. Часть из них находится в библиотеках, часть - в частных коллекциях. Исследователи не имеют понятия, какой именно фрагмент может быть у Медведчука, поэтому и просят его обнародовать нужную им информацию.

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"Медведчук не ответил на многочисленные запросы DW, направленные в адрес его парламентской приемной, пресс-служба его политического проекта "Украинский выбор" и лично его ассистенту по связям с прессой. Таким образом, вопрос о происхождении фрагмента в его коллекции остается без ответа. Политик также не сообщил, готов ли предоставить фотографии своего экземпляра заинтересованным ученым", - отмечается в материале немецких журналистов.

Вместе с тем, по законодательству Украины, любые старопечатные издания XV - XVIII веков считаются национальным культурным достоянием, которое нельзя вывозить за пределы страны.

Напомним, "Национальный корпус" требует запрета ОПЗЖ.

На День героев, 23 мая 2020 года, им была проведена соответствующая акция рядом с офисом Медведчука в Киеве.

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