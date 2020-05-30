На Прикарпатье от COVID-19 умерла старшая медсестра детской областной

30 мая, 2020, 21:59

Татьяна Рожнов работала старшей медицинской сестрой в отделении недоношенных детей Ивано-Франковской областной детской больницы

О смерти медработницы в субботу, 30 мая 2020 года, сообщила врач Оксана Маныч, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковский портал Курс.

"Сердце разрывается от боли, слезы обжигают душу. Родная наша. Как же так... Чертов вирус, будь ты проклят. Как ты посмел забрать Человека, наполненного таким светом, любовью и добротой, милосердием, нежностью, умением спасать новорожденных детей. Боже, как больно", - пришет Маныч.

Врач выражает искренние соболезнования семье и отделению недоношенных детей областной детской больницы.

Вчера, 29 мая, заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка сообщала на брифинге, что в области 364 медика заразились коронавирусом, 9 из них умерли.

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