Как проходил исторический запуск SpaceX Crew Dragon. Фотоподборка
30 мая, 2020, 22:58
В субботу, 30 мая 2020 года, ровно в 22:22 по Киеву, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дугласом Герлином на борту
На основе прямой трансляции от NASA мы подготовили подборку соответствующих изображений
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