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Espreso.tvМирКак проходил исторический запуск SpaceX Crew Dragon. Фотоподборка

Как проходил исторический запуск SpaceX Crew Dragon. Фотоподборка

В субботу, 30 мая 2020 года, ровно в 22:22 по Киеву, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дугласом Герлином на борту

На основе прямой трансляции от NASA мы подготовили подборку соответствующих изображений

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