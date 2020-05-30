Как проходил исторический запуск SpaceX Crew Dragon. Фотоподборка

30 мая, 2020, 22:58

В субботу, 30 мая 2020 года, ровно в 22:22 по Киеву, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дугласом Герлином на борту