50 на 50. Запуск Crew Dragon может быть повторно отложен из-за непогоды
Об этом заявил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы готовимся к проведению сегодняшнего запуска. Но из-за проблем с погодой сохраняется 50-процентный шанс его отмены", - написал он в Твиттере.
Вблизи космодрома на мысе Канаверал во Флориде продолжаются проливные дожди и сохраняется плотная облачность.
Согласно прогнозу, в воскресенье 31 мая, когда будет третья возможность для запуска, погода будет способствовать пуску на 60%.
Между тем компания SpaceX уже запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня.
"SpaceX запросила возможность резервного запуска во вторник, 2 июня", - сообщили в NASA.
По данным американских метеопрогнозов, в июне с наступлением сухой погоды появятся более благоприятные условия для проведения запуска.
- Напомним, в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по киевскому времени) планируется осуществить вторую попытку запуска на орбиту первого за девять лет американского пилотируемого космического корабля с двумя астронавтами на борту.
- Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен за 15 минут до старта и перенесен на 30 мая. Шанс на благоприятные метеоусловия для запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX тогда также составил 50%.
- Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию (МКС) астронавты-ветераны Дуглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.
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