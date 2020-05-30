50 на 50. Запуск Crew Dragon может быть повторно отложен из-за непогоды

30 мая, 2020, 20:15

NASA готово технически осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX вечером в субботу, 30 мая 2020 года, но его проведению, скорее всего, помешает непогода

Об этом заявил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы готовимся к проведению сегодняшнего запуска. Но из-за проблем с погодой сохраняется 50-процентный шанс его отмены", - написал он в Твиттере.

Вблизи космодрома на мысе Канаверал во Флориде продолжаются проливные дожди и сохраняется плотная облачность.

Согласно прогнозу, в воскресенье 31 мая, когда будет третья возможность для запуска, погода будет способствовать пуску на 60%.

Между тем компания SpaceX уже запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня.

"SpaceX запросила возможность резервного запуска во вторник, 2 июня", - сообщили в NASA.

По данным американских метеопрогнозов, в июне с наступлением сухой погоды появятся более благоприятные условия для проведения запуска.