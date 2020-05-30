29 мая на фронте: ранен один украинский военный

30 мая, 2020, 07:30

29 мая на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Богдановка и Невельского. У населенных пунктов Березово и Новотроицкое враг применил гранатометы различных систем, а вблизи Лебединского и Старогнатовка, оккупанты, кроме гранатометов, использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Против украинских защитников, которые защищают подступы к Авдеевке наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил давали противнику результативную и мотивированный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник неоднократно вел огонь по нашим военнослужащим со 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Минометы калибра 82 мм агрессор применил у населенных пунктов Гладосово и Новгородское, а в окрестностях Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 29 мая наши воины ранили одного оккупанта.

Кроме того, в вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Авдеевка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Такие коварные действия без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.