1 июня в Киеве и области начинает работать автоматическая система фиксации и штрафов за превышение скорости
Об этом заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал на своей странице передает Еспресо.TV .
1. Сколько видеокамер?
50 видеокамер установлено в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать на территории всей Украины.
2. Что является фактом нарушения?
Это превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч. Со временем добавятся новые нарушения.
3. Какой размер штрафа?
255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/час; 510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.
4. Штраф можно уменьшить?
Да! Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
5. Как узнать о факте фиксации нарушения?
- На официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя".
- От почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации владельца т/с или ответственного лица.
- От представителей Государственной пограничной службы Украины, которые будут вручать постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.
- Информацию о штрафах можно будет также получать на электронную почту, если подано соответствующее заявление.
6. Как выносится постановление о привлечении к ответственности?
Постановление выносится без участия лица, которое привлекается к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение 3 дней с даты вынесения.
7. Когда постановление вступает в силу?
- Со дня получения.
- Со дня отказа в получении (проставление отметки).
- Со дня возвращения почтового отправления, если вы не получили присланное постановление.
- Если вручается пограничником, то в день вручения.
8. Какие сроки обжалования постановления?
10 дней с даты вступления постановления в силу.
9. В какие сроки необходимо оплатить штраф?
В течение 30 дней с даты вступления постановления в силу. В случае обжалования эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-