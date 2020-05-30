1 июня в Киеве и области начинает работать автоматическая система фиксации и штрафов за превышение скорости

30 мая, 2020, 20:37

В патрульной полиции ответили на основные вопросы по функционированию автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения, которая с 1 июня 2020 года начинает работу в Киеве и Киевской области

Об этом заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал на своей странице передает Еспресо.TV .

1. Сколько видеокамер?

50 видеокамер установлено в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать на территории всей Украины.

2. Что является фактом нарушения?

Это превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч. Со временем добавятся новые нарушения.

3. Какой размер штрафа?

255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/час; 510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

4. Штраф можно уменьшить?

Да! Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

5. Как узнать о факте фиксации нарушения?

- На официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя".

- От почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации владельца т/с или ответственного лица.

- От представителей Государственной пограничной службы Украины, которые будут вручать постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

- Информацию о штрафах можно будет также получать на электронную почту, если подано соответствующее заявление.

6. Как выносится постановление о привлечении к ответственности?

Постановление выносится без участия лица, которое привлекается к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение 3 дней с даты вынесения.

7. Когда постановление вступает в силу?

- Со дня получения.

- Со дня отказа в получении (проставление отметки).

- Со дня возвращения почтового отправления, если вы не получили присланное постановление.

- Если вручается пограничником, то в день вручения.

8. Какие сроки обжалования постановления?

10 дней с даты вступления постановления в силу.

9. В какие сроки необходимо оплатить штраф?

В течение 30 дней с даты вступления постановления в силу. В случае обжалования эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

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