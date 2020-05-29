Зону отчуждения для туристов откроют с 1 июня, но с ограничениями

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Для посетителей зоны отчуждения ввели обязательный температурный контроль на пункте пропуска "Дитятки", также требуют наличие масок или респираторов, перчаток и антисептиков для рук.

В зону отчуждения не будут пропускать людей с температурой выше 37,2 градуса и симптомами респираторных заболеваний.

Во избежание скопления посетителей будет создан фиксированный график движения с момента прибытия до завершения посещения. Также будут действовать ограничения на посещение определенных объектов и по количеству людей в группе.

Будет действовать туристический маршрут на один день: Залесье - Чернобыль и Припять - объект "Чернобыль-2" - Копачи - смотровая площадка ЧАЭС.

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