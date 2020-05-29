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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист "Барселоны" возглавил испанский клуб

Знаменитый футболист "Барселоны" возглавил испанский клуб


фото: fcbarcelona.com
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес возглавил местный футбольный клуб "Орта"

Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.

В прерванном сезоне "Орта" финишировала на 10-м месте в турнирной таблице четвертого испанского дивизиона.

В 2019 году Вальдес возглавлял молодежный состав "Барселоны", однако был уволен через три месяца после назначения. Для 38-летнего специалиста это первый опыт работы в качестве главного тренера основной команды.

Виктор Вальдес является воспитанником "Барселоны". За главную команду "сине-гранатовых" голкипер выступал в период с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать 21 трофей. Кроме испанцев он также играл за английские "Манчестер Юнайтед" и "Мидлсбро". В прошлом году испанец завершил карьеру.

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