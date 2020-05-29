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Espreso.tvОбществоЗеленский посмертно наградил орденом командира танковой бригады Межакова, который умер 28 мая

Зеленский посмертно наградил орденом командира танковой бригады Межакова, который умер 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Юрия Межакова, который умер от остановки сердца

Об этом говорится в указе №204 / 2020.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в документе.

Отметим, что полковник Юрий Межаков служил в Северской танковой бригаде с 2018 года, в 2019-м - стал ее командиром.У 2014-2015 годах Межаков был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

  • 28 мая, в зоне Операции объединенных сил от остановки сердца умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков.
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