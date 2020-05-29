Зеленский посмертно наградил орденом командира танковой бригады Межакова, который умер 28 мая

29 мая, 2020, 10:34

Об этом говорится в указе №204 / 2020.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в документе.

Отметим, что полковник Юрий Межаков служил в Северской танковой бригаде с 2018 года, в 2019-м - стал ее командиром.У 2014-2015 годах Межаков был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.