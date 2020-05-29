Зарплатный долг перед украинцами в госсекторе за два года вырос вдвое. Инфографика YouControl
Об этом сообщают аналитики YouControl со ссылкой на данные реестра Госслужбы по вопросам труда.
Согласно данным, с 2017 до 2019 года долги по выплате заработной платы увеличились на 662 млн грн, или на 25% до 2,55 млрд грн.
За это время изменилась и структура долга. Так, если на конец 2017 года больше всего это вопрос касался частного сектора - 75% общего долга (1,4 млрд грн), то на конец 2019 г. частный сектор задолжал работникам 63%, а зарплатный долг государственного сектора увеличился с 480 млн грн в 2017 до 932 млн грн в 2019.
По состоянию на май 2020 года ее объем по всем отраслям увеличился на 300 млн грн, что является значительной тенденцией, ведь год еще не завершился.
Большая часть задолженности наблюдается в перерабатывающей промышленности на предприятиях, производящих электрооборудование, включая корабли, воздушные и космические аппараты, военную технику, оружие и железнодорожные локомотивы.
Сумма долга 129 предприятий из этой области составляет 1,26млрд грн. Для сравнения: долг 94 предприятий, работающих в пищевой промышленности, составляет лишь 116 млн грн.
Также одну из самых печальных тенденций в накоплении долгов показали сферы туризма и питания. За время карантина, а именно с 10 марта до 18 мая, задолженность по зарплатам выросла в шесть раз - с 263 тыс. грн до 1,72 млн грн.
А вот сфера искусства, спорта и досуга показала позитивную динамику сокращения долга по зарплате в этот период. В мае он уменьшился до 27,5 тыс. грн, когда в марте составил почти 120 тыс. грн.
Заметим, что информация о задолженности предприятий по отраслям может включать отклонения, поскольку не все компании имеют идентификационный номер в реестре. Сумма задолженности необозначенных предприятий составляет почти 180 млн грн или шесть процентов от общей суммы долга.
В разрезе размера задолженности по областям - самое долговое бремя лежит в Донецкой области. На 18 мая сумма долга этой области составила 579 млн грн. Также среди лидеров областей-должников Харьковская, Днепропетровская, Сумская область и Киев. Сумма долгов этих областей вместе со столицей составляет 80% общей задолженности и немного превышает 2 млрд грн.
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Напомним, за время действия карантина задолженность по зарплате перед медиками выросла на 54%.
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