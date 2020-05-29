За время карантина задолженность по зарплате перед медиками выросла на 54% - YouControl. Инфографика

29 мая, 2020, 14:04

На 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн грн, а данные по состоянию за 18 мая уже свидетельствуют о его росте на 54% за время карантина

Об этом свидетельствует аналитика системы для проверки контрагентов YouControl на основе данных реестра Госслужбы по вопросам труда.

Аналитики YouControl обращают внимание, что общий зарплатный долг по Украине немного снизился за время карантина (с 2,93 до 8,85 млрд грн), впрочем долг перед медиками медикам только рос.

Наибольший прирост задолженности наблюдается в областях, где эпидемия коронавирусной инфекции распространилась наиболее сильно, в частности: Львовская (долг увеличился на 6,33 млн грн), Тернопольская (на 1,79 млн грн), Сумская (на 0,39 млн грн) и Киевская область (на 0,72 млнгрн).

Данные из реестра Госслужбы свидетельствуют, что наибольшая доля долга приходится на учреждения с основным КВЭД "Деятельность лечебных учреждений" и составляет более 60% общего долга по медикам.

Согласно информации, которую Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предоставила YouControl, за период с 1 марта до 21 мая служба выплатила медицинским учреждениям первичной медицинской помощи 4,43 млрд грн, специализированным учреждениям и учреждениям экстренной помощи - 9,68 млрд грн , а за оказание помощи пациентам с COVID - 247,94 млн грн.

Впрочем аналитики проверили наличие задолженностей в реестре Госслужбы по вопросам труда и обнаружили, что учреждения, которые имели долг на 18 мая, на 25 мая сократили его суммарно лишь на 10%.

В общем, с 2017 до 2019 года долги по выплате заработной платы увеличились на 662 млн грн, или на 25% до 2,55 млрд грн. За это время изменилась и структура долга. Так, если на конец 2017 года всего это вопрос касался частного сектора - 75% общего долга (1,4 млрд грн), то на конец 2019 частный сектор задолжал работникам 63%, а зарплатный долг государственного сектора увеличился с 480 млн грн в 2017 до 932 млн грн в 2019.