За сутки россияне на Донбассе 7 раз обстреляли бойцов ООС, но потеряли 5 боевиков и миномет
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Широкино захватчики стреляли из минометов калибра 82 мм, а возле Старогнатовки задействовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
По опорным пунктам в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии разграничения.
Так, возле Крымского оккупанты дважды применили 120-мм минометы, выпустив в общей сложности 13 мин, и еще один раз обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В окрестностях Богдановки российские террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди бойцов Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
Украинские военные ответили захватчикам на обстрелы. По данным разведки, 28 мая бойцы ООС ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов, а также уничтожили один миномет противника.
С начала суток 29 мая российские войска в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела нет.
Бойцы ООС ответили на провокацию огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов.
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