Изнасилование женщины полицейскими: ООН призвала Украину изменить культуру полиции и согласовать закон с Конвенцией против пыток
Об этом говорится в сообщении миссии ООН в Facebook.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сексуальном насилии и пытках в отношении женщины и мужчины в отделении полиции в Кагарлыке. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, после своего визита в Украину в 2018 году подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым", - говорится в сообщении Миссии.
Миссия ООН по правам человека также призывает Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести "эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений совершенных полицией, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке".
"Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", - добавили представители ООН.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
- Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыцкого отделения полиции.
- Впоследствии Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области , подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.
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