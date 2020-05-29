Изнасилование женщины полицейскими: ООН призвала Украину изменить культуру полиции и согласовать закон с Конвенцией против пыток

29 мая, 2020, 09:08

В Миссии ООН по правам человека выразили обеспокоенность ситуацией в Киевской области, где двое полицейских подозреваются в изнасиловании

Об этом говорится в сообщении миссии ООН в Facebook.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сексуальном насилии и пытках в отношении женщины и мужчины в отделении полиции в Кагарлыке. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, после своего визита в Украину в 2018 году подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым", - говорится в сообщении Миссии.

Миссия ООН по правам человека также призывает Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести "эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений совершенных полицией, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке".

"Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", - добавили представители ООН.