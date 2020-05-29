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Espreso.tvОбществоЯ здесь несколько дней, жду чартер в Тбилиси, - Деканоидзе о приезде в Киев

Я здесь несколько дней, жду чартер в Тбилиси, - Деканоидзе о приезде в Киев


фото: Радіо Свобода
Бывшая руководительница Национальной полиции Хатия Деканоидзе отрицает информацию о том, что может возглавить украинскую таможню

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода .

"Я это читала и, честно говоря, впервые слышу. Я здесь несколько дней, просто проездом и жду чартер в Тбилиси. Мне надо было в личных делах. Я впервые слышу от журналистов вообще, что-то происходит, что идут какие-то разговоры о моем назначении. Я вообще ничего не знаю, никто со мной не говорил. У меня таких планов нет. Моя поездка ни с чем не связана ", - отметила Деканоидзе.

Она также добавила, что постоянно грустит по Киеву и Украине, однако в основном ее деятельность пока посвящена Грузии и грузинской политике.

В то же время она не смогла ответить, согласилась бы сейчас занять какую-то должность в Украине, если бы такое предложение ей поступило.

"Конечно, я могу со всеми поговорить, обсудить какие-то вопросы, помогать Украине всячески, если буду удостоена такой чести, но я не думаю и не думала о какой-то должность. Сейчас у меня на этот вопрос нет ответа", - отметила Деканоидзе.

Утром 29 мая ряд СМИ распространили информацию о том, что Деканоидзе прилетела в Киев и вскоре, по иницативе Михаила Саакашвили, может возглавить украинскую таможню.

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  • Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украине в 2015-2016 годах. В этот период в рамках реформы МВД были созданы подразделения патрульной полиции.
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