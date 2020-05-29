Во Львове Порошенко и его партия являются лидерами электоральных симпатий, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании "Социоинформ".

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился, наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" - 34,5%, "Слуга народа" - 15,5%, "Голос" - 11,9%, "Самопомощь "- 8,6%, Гражданская позиция - 7%, ВО" Свобода "- 5%, ВО" Батькивщина "- 4,8%. Другие партии набирают значительно меньше проходного барьера.

Опрос проведен во Львове в течение 13 мая - 22 мая 2020 по заказу ОО "Общественная надежда".

Методом стандартизированного интервью "лицом к лицу" опрошено 800 человек в возрасте 18 лет +. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и району проживания. Погрешность не превышает 3,5%.

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