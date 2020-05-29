Во Львове Порошенко и его партия являются лидерами электоральных симпатий, - опрос
29 мая, 2020, 16:14
Пятый президент Украины Петр Порошенко и его партия "Европейская солидарность" лидируют в электоральных симпатиях львовян
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании "Социоинформ".
Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определились, Петр Порошенко набрал бы 34,3%, Владимир Зеленский -18,8%, Анатолий Гриценко 9,3%, Андрей Садовый 8,7%, Святослав Вакарчук 8, 4%, Игорь Смешко 5%, Юлия Тимошенко 4,4%.
Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился, наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" - 34,5%, "Слуга народа" - 15,5%, "Голос" - 11,9%, "Самопомощь "- 8,6%, Гражданская позиция - 7%, ВО" Свобода "- 5%, ВО" Батькивщина "- 4,8%. Другие партии набирают значительно меньше проходного барьера.
Опрос проведен во Львове в течение 13 мая - 22 мая 2020 по заказу ОО "Общественная надежда".
Методом стандартизированного интервью "лицом к лицу" опрошено 800 человек в возрасте 18 лет +. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и району проживания. Погрешность не превышает 3,5%.
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