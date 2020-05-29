Венгрия с 30 мая откроет четыре пункта пропуска на границе с Украиной
29 мая, 2020, 18:39
Правительство Венгрии сообщило, что утром 30 мая откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
"Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая дополнительно откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что напротив большинства украинских пунктов пропуска смежными странами не возобновили работу. Утром 29 мая открылось 4 автомобильных и 2 железнодорожных пункта пропуска на границе с Молдовой.
- Напомним, 29 мая в Украине должны были заработать 66 пунктов пропуска на границе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-