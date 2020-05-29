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Espreso.tvМирВенгрия с 30 мая откроет четыре пункта пропуска на границе с Украиной

Венгрия с 30 мая откроет четыре пункта пропуска на границе с Украиной


фото: reuters
Правительство Венгрии сообщило, что утром 30 мая откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая дополнительно откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что напротив большинства украинских пунктов пропуска смежными странами не возобновили работу. Утром 29 мая открылось 4 автомобильных и 2 железнодорожных пункта пропуска на границе с Молдовой.

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