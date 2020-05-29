В Ивано-Франковске от коронавируса умер 46-летний врач клиники медуниверситета
Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Мария Савка, передает Укринформ .
"За последние 4 дня мы имеем лабораторно подтвержденных 4 летальных исхода от COVID. Это жители Кольского, Богородчанского, Долинского районов и города Ивано-Франковска. Среди них есть врач, Каминский Василий Юрьевич, 1973 года рождения. В Ивано-Франковске он работал в Центре клинической медицины Ивано-Франковского медуниверситета", - сообщила Мария Савка.
По ее словам, врач заболел 9 мая, лечился амбулаторно. В Ивано-Франковской ЦГКБ был госпитализирован 13 мая, умер 27 мая.
По официальной информации, на Прикарпатье за последние 4 суток зарегистрировано 79 новых случаев коронавирсуной инфекции.
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