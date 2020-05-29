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Espreso.tvМирВ Испании впервые после введения карантина обнаружили завезенные случаи COVID-19

В Испании впервые после введения карантина обнаружили завезенные случаи COVID-19


фото: Reuters
У двух людей, которые приехали из Соединенных Штатов в испанский регион Валенсия, подтвердили коронавирус, это первые случаи завоза вируса в Испанию с середины марта

Об этом сообщает Reuters .

Сообщается, что у двух человек, которые приехали из США в испанский регион Валенсия, тест подтвердил положительный результат на коронавирус, поэтому, вероятно, это первые случаи завоза вируса в Испанию с середины марта

Отмечается, что завезенные случаи коронавируса исчезли в Испании после того, как 14 марта страна закрыла свои границы и ввела карантин для населения.

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