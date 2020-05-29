В Испании впервые после введения карантина обнаружили завезенные случаи COVID-19
29 мая, 2020, 19:40
У двух людей, которые приехали из Соединенных Штатов в испанский регион Валенсия, подтвердили коронавирус, это первые случаи завоза вируса в Испанию с середины марта
Об этом сообщает Reuters .
Сообщается, что у двух человек, которые приехали из США в испанский регион Валенсия, тест подтвердил положительный результат на коронавирус, поэтому, вероятно, это первые случаи завоза вируса в Испанию с середины марта
Отмечается, что завезенные случаи коронавируса исчезли в Испании после того, как 14 марта страна закрыла свои границы и ввела карантин для населения.
- Напомним, с 1 июля Испания отменяет карантин для иностранных туристов.
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