В ВСУ зафиксировано 23 новых случая COVID-19, - Медсилы

29 мая, 2020, 11:43

За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания COVID-19

Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ.

По состоянию 29 мая в Вооруженных силах Украины 90 человек болеет COVID-19.

Всего за время пандемии выздоровели - 108 человек, летальных случаев - 3.

На изоляции находятся 295 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 8 человек.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек. Получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют.