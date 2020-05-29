В ВСУ зафиксировано 23 новых случая COVID-19, - Медсилы
29 мая, 2020, 11:43
За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания COVID-19
Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ.
По состоянию 29 мая в Вооруженных силах Украины 90 человек болеет COVID-19.
Всего за время пандемии выздоровели - 108 человек, летальных случаев - 3.
На изоляции находятся 295 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
В учреждениях здравоохранения находится 8 человек.
Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек. Получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют.
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