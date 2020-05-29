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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировано 23 новых случая COVID-19, - Медсилы

В ВСУ зафиксировано 23 новых случая COVID-19, - Медсилы


фото: reuters
За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания COVID-19

Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ.

По состоянию 29 мая в Вооруженных силах Украины 90 человек болеет COVID-19.

Всего за время пандемии выздоровели - 108 человек, летальных случаев - 3.

На изоляции находятся 295 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
В учреждениях здравоохранения находится 8 человек.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек. Получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют.

 

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