В VIP-камерах Лукьяновского СИЗО уже находятся двое заключенных, - Минюст
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ .
В Киевском следственном изоляторе в рамках экспериментального проекта два человека воспользовались платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий.
"В нашем пилотном проекте есть 2 клиента. Они в Киеве", - сообщила Высоцкая.
Заместитель министра юстиции заметила, что заключенные оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.
"У нас есть 24 тыс., мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представляем первую камеру", - отметила Высоцкая.
- Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями. В частности, такие появились в киевском и черниговском СИЗО.
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