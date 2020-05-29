 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ VIP-камерах Лукьяновского СИЗО уже находятся двое заключенных, - Минюст

В VIP-камерах Лукьяновского СИЗО уже находятся двое заключенных, - Минюст


фото: ukrinform
В Киевском следственном изоляторе платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах уже воспользовались двое заключенных

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ .

В Киевском следственном изоляторе в рамках экспериментального проекта два человека воспользовались платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий.

"В нашем пилотном проекте есть 2 клиента. Они в Киеве", - сообщила Высоцкая.

Заместитель министра юстиции заметила, что заключенные оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО на  месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.

"У нас есть 24 тыс., мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представляем первую камеру", - отметила Высоцкая.

  • Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями. В частности, такие появились в киевском и черниговском СИЗО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать