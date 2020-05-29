В VIP-камерах Лукьяновского СИЗО уже находятся двое заключенных, - Минюст

29 мая, 2020, 18:09

В Киевском следственном изоляторе платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах уже воспользовались двое заключенных

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ .

В Киевском следственном изоляторе в рамках экспериментального проекта два человека воспользовались платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий.

"В нашем пилотном проекте есть 2 клиента. Они в Киеве", - сообщила Высоцкая.

Заместитель министра юстиции заметила, что заключенные оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.

"У нас есть 24 тыс., мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представляем первую камеру", - отметила Высоцкая.

Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями. В частности, такие появились в киевском и черниговском СИЗО.

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