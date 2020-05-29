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Espreso.tvОбществоВ Украине обнародовали ранее неизвестные фото Петлюры в Каменце-Подольском

В Украине обнародовали ранее неизвестные фото Петлюры в Каменце-Подольском


фото: ЦДАВО
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины опубликовал фотографии главы Директории УНР Симона Петлюры, воспроизведенные с негативов, которые были в личном фонде Ивана Огиенко

Фотографии обнародован на сайте архива.

С помощью Государственного центра хранения документов фотонегативы были оцифрованы. На фотографиях изображен Симон Петлюра во время пребывания Директории в Каменце-Подольском в 1919 году.

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