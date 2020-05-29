В НКРЭКУ заявили о манипуляциях на рынке электроэнергии со стороны компаний группы ДТЭК

29 мая, 2020, 19:32

В последние дни на биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок "на сутки вперед") наблюдаются беспрецедентные действия, приводящие к обвалу цены электроэнергии

Об этом говорится в заявлении регулятора на официальном сайте.

"Такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, заявили в заявлении, в последние дни в средствах массовой информации начата целенаправленная информационная кампания по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризису в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членов НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты", являются откровенной клеветой. В частности относительно действий члена НКРЭКУ Д.Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка ", - пишет пресс-служба НКРЭКУ.

В регуляторе отметили, что все решения НКРЭКУ принимаются коллегиально, с предварительным обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей.

"Члены НКРЭКУ не должны быть лояльными к любым финансово-промышленным группам, а балансирующие интересы производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, в частности, в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны. Вместе с тем, учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ принимает беспрецедентные меры, в частности, на следующее заседание НКРЭКУ вынесен проект решения по определению минимальных цен на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн / МВт в дневной период и 567 грн / МВт в ночное время. Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию ", - написала пресс-служба и добавила, что НКРЭКУ в ближайшее время вместе с Антимонопольным комитетом Украины примет меры реагирования в отношении действий участников рынка.