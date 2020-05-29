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Espreso.tvОбществоВ НБУ объяснили, как банки вводят украинцев в заблуждение, навязывая свои услуги

В НБУ объяснили, как банки вводят украинцев в заблуждение, навязывая свои услуги


фото: НБУ
Национальный банк объяснил, как банки навязывают клиентам не слишком нужные им услуги

Об этом говорится в сообщении регулятора в Facebook

"Купи слона. Все говорят "мне не нужен слон", а ты купи слона. Вот так иногда и с финансовыми услугами. Клиент, который пошел в банк за зарплатной карточкой, вышел еще и с кредиткой. Потому что банк сказал, что не может выдать первую без второй, и таким образом навязал клиенту ненужную услугу", - говорится в сообщении регулятора.

Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной - это введение в заблуждение и навязывание услуг. Украинское законодательство запрещает такое делать. Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты.

Показательные примеры навязывания услуг:

  • банк выдает кредитную карточку вместе с зарплатной;

  • банк включает обязательную страховку в конкретной страховой в пакет услуг при получении кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании;

  • банк продает страховку от несчастных случаев при обмене валюты;

  • банк самовольно подключает услугу sms-информирования и взимает за это комиссию.

Пример 1. Клиент банка получил кредитную карточку вместе с зарплатной. После этого он не пользуется кредитной картой. Но банк взимает платеж за обслуживание кредитной карты в размере 20 грн (условно) за счет кредитного лимита. Таким образом у клиента появляется долг, о котором он даже не подозревает.

В лучшем случае банк сообщит о возникновении задолженности, когда клиент не внесет на кредитку обязательный минимальный платеж в следующем месяце, в худшем - клиент узнает о долге, когда он достигнет значительной суммы.

Пример 2: Клиент банка получил кредитную карточку вместе с зарплатной. После этого баланс на счете отражается с учетом кредитного лимита. То есть клиент пользуется картой, не понимая, где его собственные средства, а где кредитные, за которые нужно платить проценты.

Как решить такую ситуацию. Сначала нужно написать жалобу на имя руководства банка. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ. Если будут признаки нарушения прав потребителя, регулятор обратится непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию.

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