В Минюсте не согласились с решением немецкого суда не экстрадировать беглого нардепа Онищенко в Украину

29 мая, 2020, 15:31

Заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Елена Высоцкая отметила, что суду предоставили ответы, которые он требовал, но суд постановил не экстрадировать депутата

Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала "РБК-Украина".

Она отметила, что Минюст не получил ни официального решения немецкого суда, ни каких-либо документов об экстрадиции экс-чиновника.

Высоцкая объяснила, что 21 мая в министерство через Высший антикоррупционный суд был передан запрос о возможном содержании экс-депутата в украинской тюрьме.

"Там было всего 2 вопроса. Первый, сможем ли мы обеспечить посещение Онищенко в украинском СИЗО немецкими консульскими представителями, и второй - каким образом мы сможем обеспечить его медицинской помощью. Они это спросили, и мы им ответили, что эти вопросы не являются для нас проблемой ", - сообщила заместитель министра.

Минюст 25 мая ответил, что посещение консулами предусмотрено украинским законодательством. Касаемо медицинской помощи, то она предоставляется всем заключенным по утвержденному алгоритму Центром охраны здоровья при пенитенциарной системе или в больницах МЗ.

Высоцкая отметила, что в запросе речь шла непосредственно об условиях содержания заключенных в украинских тюрьмах. По ее словам, после введения платных камер СИЗО Украина способна обеспечить наиболее комфортные условия содержания любого заключенного.

"В данном контексте (по делу Онищенко, - ред.) это нововведение нам абсолютно помогло бы. Это цивилизованный и прозрачный путь того, как бы мы решили именно эту ситуацию", - добавила она.

Напомним, 27 мая Судьи Высшего земельного суда немецкого Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. В решении суда отметили, что "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах".

28 мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало бывшему украинскому депутату Александру Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии. От него требуют срочно покинуть страну

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb