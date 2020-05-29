В Миннеаполисе полиция задержала съемочную группу CNN, которая вела прямой эфир
Группе, в том числе корреспонденту Омару Хименесу, надели наручники и задержали, когда Хименес вел репортаж на улице Миннеаполиса
Полиция сообщила команде, что их задерживают, поскольку им сказали отойти, но они не послушались.
"Репортер CNN и его команда были арестованы сегодня утром в Миннеаполисе за то, что они выполняли свою работу, несмотря на то, что они себя идентифицировали - это явное нарушение их первых прав в соответствии с Первой поправкой к Конституции (гарантирующей свободу слова, - ред. ). Власти штата Миннесота, включая губернатора, должны немедленно освободить трех работников CNN ", - говорится в заявлении канала.
Сообщается, что полицейские подошли к членам съемочной группы, с целью арестовать протестующих за ними.
Хименес держал свой бейджик сотрудника CNN во время ведения репортажа, идентифицируя себя как репортера, и сообщал офицерам, что группа будет двигаться туда, куда ему скажут полицейские. Зато офицер сжал ему руку, как утверждает Хименес, и надел ему наручники.
"It did not make any sense to me," law enforcement analyst Charles Ramsey says about the arrest of a CNN team in Minneapolis who had clearly identified themselves as press. "... There's no way something like that should occur." https://t.co/caz6vZT4af pic.twitter.com/XCXsqU74iX- CNN (@CNN) May 29, 2020
- Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и грабежи магазинов . Беспорядки перекинулись на другие города страны .
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