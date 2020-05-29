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Espreso.tvОбществоВ Миннеаполисе полиция задержала съемочную группу CNN, которая вела прямой эфир

В Миннеаполисе полиция задержала съемочную группу CNN, которая вела прямой эфир


фото: reuters
Съемочная группа телеканала CNN была арестована полицией в пятницу утром во время прямого эфире в штате Миннеаполис, где она освещала массовые беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда

Группе, в том числе корреспонденту Омару Хименесу, надели наручники и задержали, когда Хименес вел репортаж на улице Миннеаполиса

Полиция сообщила команде, что их задерживают, поскольку им сказали отойти, но они не послушались.

"Репортер CNN и его команда были арестованы сегодня утром в Миннеаполисе за то, что они выполняли свою работу, несмотря на то, что они себя идентифицировали - это явное нарушение их первых прав в соответствии с Первой поправкой к Конституции (гарантирующей свободу слова, - ред. ). Власти штата Миннесота, включая губернатора, должны немедленно освободить трех работников CNN ", - говорится в заявлении канала.

Сообщается, что полицейские подошли к членам съемочной группы, с целью арестовать протестующих за ними.

Хименес держал свой бейджик сотрудника CNN во время ведения репортажа, идентифицируя себя как репортера, и сообщал офицерам, что группа будет двигаться туда, куда ему скажут полицейские. Зато офицер сжал ему руку, как утверждает Хименес, и надел ему наручники.

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