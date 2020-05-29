В Бразилии за сутки - более 26 тыс. зараженных коронавируса и более тысячи смертей
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бразилии.
По данным ведомства, за сутки в стране погибли 1156 пациентов с коронавирусом, всего зафиксировано 26 754 летальных случая.
Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в штатах Сан-Паулу (95865 зараженных и 6980 умерших) и Рио-де-Жанейро (44886 зараженных 4856 умерших).
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 000.
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