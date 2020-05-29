Укрпочта представила марку, посвященную борьбе с Covid-19

29 мая, 2020, 20:03

29 мая национальный почтовый оператор Украины ввел в обращение почтовую марку "Передовая", посвященную борьбе с Covid-19

Об этом сообщает Укринформ.

"Вместе с почтовыми администрациями Ирана, Вьетнама, Швейцарии и Китая, Укрпочта одной из первых в мире выпустила марку на тему противостояния вирусу. Выпуск марки в Украине уже отметил Всемирный почтовый союз", - отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Для эскиза почтовой марки была использована работа харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова "Передовая".

"Наша страна держится на тех, кто любит ее и защищает, кто жертвует ради нее. Важно помнить об этом и не забывать поддерживать тех, кто на передовой. Идея рисунка для марки возникла после слов моей знакомой, которая отметила, что у врачей с недавних пор свой фронт и своя война с врагом ", - отметил Титов.

Почтовая марка "Передова" выпущена тиражом 140 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость обозначена буквой "V", эквивалент 9 грн и соответствует тарифу на пересылку простого письма весом до 50 г в пределах Украины.

С сегодняшнего дня, 29 мая, почтовая марка считается действительной для оплаты услуг почтовой связи.

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