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Espreso.tvОбществоУкраинцы на четверть переплатили за коммунальные услуги на карантине, - Госстат

Украинцы на четверть переплатили за коммунальные услуги на карантине, - Госстат

Граждане заплатили 14,3 млрд грн, что на 25,8% больше начисленной суммы за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2020 года - 11,4 млрд грн

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 года составила 63,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (65,9 млрд грн).

По состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 25,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 20,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,9 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 млрд грн

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