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Espreso.tvОбществоУкраина может выйти из Минских соглашений без отмены санкций, - представитель в ТКГ

Украина может выйти из Минских соглашений без отмены санкций, - представитель в ТКГ


фото: rbc.ua
У Украины появится право выйти из Минских соглашений, если будет доказано, что Россия их не выполняет

Об этом в интервью LB.ua заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

"Если Украина выполняет свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право - и я здесь привожу аналогию с международным договором - из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом все равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей", - сказал Мережко.

В то же время он напомнил, что российская сторона уже недобросовестно себя повела, когда провела несколько никем не признанные выборов в ОРДЛО

"Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 г. То, что у нас сейчас есть, - это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договоренности новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется", - сказал он.

По словам Мережко, украинская сторона пока не планирует составлять примерный текст новых соглашений - "Минска-3".

"Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем", - обозначил нардеп.

Представитель Украины в ТКГ также подчеркнул, что сейчас очень сложно закрепить так называемый особый статус Донбасса в Конституции Украины.

"Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить", - сказал он.

 

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