Три украинско-венгерские комиссии займутся проектами по "языковому вопросу", - Сийярто
Об этом заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 мая во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Будапеште, сообщает Укринформ.
"Мы договорились о том, что в июне все наши межправительственные комиссии будут работать: экономическая совместная комиссия, совместная комиссия, которая занимается защитой национальных меньшинств, и совместная комиссия, которая будет заниматься вопросами образования. И вот эти три совместные комиссии должны будут разработать те решения, которые и венгры Закарпатья смогут принять, чтобы это удовлетворяло все требования, которые являются важными для украинского правительства ", - сказал Сийярто.
Он напомнил, что в отношениях между Украиной и Венгрией есть разногласия относительно языка образования венгерского нацменьшинства в Украине.
Министр добавил, что после решения указанных вопросов Венгрия не намерена продолжать блокировать общие инициативы Украины в НАТО.
"Мы не хотим поддерживать блокировку, наша цель - достичь договоренностей", - отметил Сийярто.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать с Орбаном меморандум для решения всех спорных вопросов.
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