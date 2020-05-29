Три украинско-венгерские комиссии займутся проектами по "языковому вопросу", - Сийярто

29 мая, 2020, 17:25

Совместные украинско-венгерские комиссии по вопросам экономики, защиты нацменьшинств и образования в июне займутся наработкой проектов решений для разрешения разногласий стран в позиции относительно языка образования венгерского нацменьшинства в Украине

Об этом заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 мая во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Будапеште, сообщает Укринформ.

"Мы договорились о том, что в июне все наши межправительственные комиссии будут работать: экономическая совместная комиссия, совместная комиссия, которая занимается защитой национальных меньшинств, и совместная комиссия, которая будет заниматься вопросами образования. И вот эти три совместные комиссии должны будут разработать те решения, которые и венгры Закарпатья смогут принять, чтобы это удовлетворяло все требования, которые являются важными для украинского правительства ", - сказал Сийярто.

Он напомнил, что в отношениях между Украиной и Венгрией есть разногласия относительно языка образования венгерского нацменьшинства в Украине.

Министр добавил, что после решения указанных вопросов Венгрия не намерена продолжать блокировать общие инициативы Украины в НАТО.

"Мы не хотим поддерживать блокировку, наша цель - достичь договоренностей", - отметил Сийярто.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать с Орбаном меморандум для решения всех спорных вопросов.