Тренер "Ворсклы" Максимов пригрозил выгнать ряд футболистов, когда закончится чемпионат
29 мая, 2020, 14:14
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после окончания чемпионата хочет внести изменения в состав основной команды
Об этом сообщает footballua.tv .
Также украинский специалист заявил, что те футболисты, на которых он рассчитывает, останутся в команде.
"Контрольные матчи новых секретов не раскрыли. На кого я рассчитываю, они есть. А на кого нет - так оно и произошло. Постараемся их скорее убрать, когда закончится чемпионат. У нас осталось 9-10 матчей. Посмотрим, потом уже будем решать, вливать свежую кровь ", - сказал Максимов.
31 мая полтавская "Ворскла" сыграет со "Львовом" в первом туре УПЛ после карантина. Начало матча в 14:00.
- 12 мая "Ворскла" и Юрий Максимов достигли договоренности о подписании нового контракта.
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