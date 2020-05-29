Тарифы на электроэнергию для населения повысят, - правительственная программа выхода из кризиса
Об этом говорится на 42 странице правительственной программы стимулирования экономики.
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручная регулировка рынка привела к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в плане правительства.
Среди запланированных инициатив:
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Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии
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Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя
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Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA
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Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемые населению
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Напомним, Кабинет министров обнародовал основные положения программы стимулирования экономики для преодоления последствий, вызванных ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни.
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