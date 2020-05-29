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Espreso.tvОбществоТарифы на электроэнергию для населения повысят, - правительственная программа выхода из кризиса

Тарифы на электроэнергию для населения повысят, - правительственная программа выхода из кризиса


фото: eenergy.com.ua
Для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса в обнародованном правительством программе стимулирования экономики предлагается пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр "зеленого тарифа"

Об этом говорится на 42 странице правительственной программы стимулирования экономики.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручная регулировка рынка привела к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в плане правительства.

Среди запланированных инициатив:

  • Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии

  • Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя

  • Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA

  • Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемые населению

  • Напомним, Кабинет министров обнародовал основные положения программы стимулирования экономики для преодоления последствий, вызванных ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни.

 

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