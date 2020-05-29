Свитолина примет участие в турнире в Германии

29 мая, 2020, 13:44

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в немецком Берлине

Об этом сообщает tennis MAGAZIN.

Турнир начнется 13 июля, за победу будут соревноваться 6 мужчин и 6 женщин. Хотя поединки будут проходить без зрителей, но будут транслироваться по телевидению.

Спортсмены разыграют 200 тыс. евро. 100 тыс. получит лучший теннисист и еще 100 тыс. лучшая теннисистка.

Кроме Свитолиной в турнире примут участие Кики Бертенс, Андреа Петкович, Юлия Гергес, Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кириос. Еще два места в мужской и женской сетке остаются вакантными.