Свитолина примет участие в турнире в Германии
29 мая, 2020, 13:44
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в немецком Берлине
Об этом сообщает tennis MAGAZIN.
Турнир начнется 13 июля, за победу будут соревноваться 6 мужчин и 6 женщин. Хотя поединки будут проходить без зрителей, но будут транслироваться по телевидению.
Спортсмены разыграют 200 тыс. евро. 100 тыс. получит лучший теннисист и еще 100 тыс. лучшая теннисистка.
Кроме Свитолиной в турнире примут участие Кики Бертенс, Андреа Петкович, Юлия Гергес, Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кириос. Еще два места в мужской и женской сетке остаются вакантными.
- 28 мая пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что благодаря украинской ментальности она настойчива и упряма.
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