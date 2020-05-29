Стрельба в Броварах: в МВД заявили, что квалификация "хулиганство" не является окончательной
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"У правонарушителей изъято большое количество оружия. Пока зарегистрировано уголовное производство по одной статье Уголовного кодекса - это 4 ч. 296 ст. "Хулиганство с применением оружия". Но не окончательно, что будет только одна статья. Скорее всего, еще будет дополнительная квалификация по нескольким статьям Уголовного кодекса ", - отметил Шевченко.
Он также отметил, что есть по крайней мере трое раненых из огнестрельного оружия.
"Насколько мне известно, их жизни ничего не угрожает", - добавил Шевченко.
- В Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновения, появилось видео с места событий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что результате стрельбы в Броварах пострадали три человека .
- 29 мая Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Арсена Авакова о стрельбе в Броварах, отметив, что в столкновениях участвовали около ста парней.
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