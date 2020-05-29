Стрельба в Броварах: в МВД заявили, что квалификация "хулиганство" не является окончательной

29 мая, 2020, 14:59

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что из-за стрельбы в Броварах пока зарегистрировано одно уголовное производство по квалификации "хулиганство", но скорее всего будут еще дополнительные

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"У правонарушителей изъято большое количество оружия. Пока зарегистрировано уголовное производство по одной статье Уголовного кодекса - это 4 ч. 296 ст. "Хулиганство с применением оружия". Но не окончательно, что будет только одна статья. Скорее всего, еще будет дополнительная квалификация по нескольким статьям Уголовного кодекса ", - отметил Шевченко.

Он также отметил, что есть по крайней мере трое раненых из огнестрельного оружия.

"Насколько мне известно, их жизни ничего не угрожает", - добавил Шевченко.

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