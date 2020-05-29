Стрельба в Броварах: полиция открыла дело о покушении на убийство

29 мая, 2020, 17:43

Действия участников стрельбы дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц

Соответствующие сведения внесены в ЕРДР, передает пресс-служба Нацполиции.

"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что по состоянию на вторую половину дня задержан 21 участник перестрелки - 11 в Броварах и по пять в Житомирской и Винницкой областях.

Всего в инциденте пострадали три человека, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

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Отметим, в перестрелке участвовали представители охранной фирмы из Винницкой области, а также "титушки" из Киева.

В МВД обвинили полицию Виннице в том, что она допустила выезд вооруженных людей, а начальника областной полиции Юрия Педоса уже отстранили от обязанностей.

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