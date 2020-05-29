Странам Европейского Союза надо защитить ЕС, а Украине - идею евроинтеграции, - Яценюк

29 мая, 2020, 19:23

Основные столбы сотрудничества Украины и ЕС - перспектива членства в Евросоюзе, экономика и энергетика, политика безопасности сотрудничество и санкции против РФ

Об этом заявил глава Киевского форума, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 29 мая, пишет официальный сайт КБФ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас нужно защитить Европейский Союз. Он обратился к участникам дискуссии: "Вы должны защитить Европейский Союз в ваших государствах, являющихся членами Союза, а мы в Украине должны защитить идею европейской интеграции".

Среди украинцев очень устойчивая поддержка ЕС, добавил он. "Украинский народ сделал свой экзистенциальный выбор - большая единая объединенная Европа. Мы сделаем это и достигнем цели", - сказал Арсений Яценюк. Глава КБФ назвал четыре столба, первоочередные цели для сотрудничества Украины и ЕС.

Первая цель, по словам Арсения Яценюка - перспектива членства Украины в Евросоюзе: "Мы не просто будем стучать в дверь, мы эти двери откроем и будем членами ЕС".

"Вторая цель - экономика и энергетика. Без сомнения, нужно обновить и усилить наше экономическое и энергетическое сотрудничество, ведь мы уже многого добились", - сказал он. Арсений Яценюк также отметил важность сотрудничества в вопросах безопасности: "Вы должны удерживать НАТО и сделать все возможное, чтобы предоставить перспективу членства в Альянсе и для Украины".

Четвертое - санкции против РФ: "Санкции должны быть продолжены и усилены. Точка". Он также отметил, что Европейский Союз предоставил украинскому народу беспрецедентную поддержку" :"Миллионы евро, техническая поддержка, безвизовый режим, зона свободной торговли с ЕС, энергетическая независимость Украины - это только основное из достижений, которые мы достигли вместе с нашими европейскими друзьями".

Арсений Яценюк подчеркнул важность для европейских партнеров "изменить нарратив, изменить способ, которым они информируют украинский народ о наших общих достижениях", не просто выделить средства, а послать четкий сигнал - "мы сделали это для вас": "Россия транслирует совсем другой нарратив . И все эти негативные истории легко "продавать". Нам нужно объяснить украинскому народу масштаб поддержки со стороны ЕС ".

"Мы должны предоставить новую силу нашему двустороннему сотрудничеству. Нужно вдохнуть новую энергию в наши двусторонние отношения", - добавил Арсений Яценюк.

Тема онлайн дискуссии Киевского форума, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" - "Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?".

Участники разговора: заместитель гендиректора Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС Екатерина Матернова, Вице-глава делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель, Вице-глава делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Пятрас Оштрявичус, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины Михаэль Галлер, Министр Кабинета Министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах Остап Семерак, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский.