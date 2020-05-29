Швейцария сняла карантин для работников секс-индустрии

29 мая, 2020, 22:54

Швейцария решила снять карантин для работников секс-индустрии, в то время как занятия спортом еще будут оставаться под запретом

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это, несомненно, персональный контакт. Я прекрасно понимаю, что мой ответ странный. Но честно говоря, сервис эротических услуг мог бы открыться еще раньше", - сказал министр здравоохранения Ален Берсей.

Политики решили, что секс-работники смогут в ближайшее время вернуться к работе, тогда как занятия спортом, связанные с тесным физическим контактом - дзюдо, бокс, рукопашный бой и танцы - пока не разрешены в стране из-за пандемии.

Ослабление карантина коснется 20 тыс. работников секс-индустрии.

Решение швейцарских политиков несколько контрастирует с политическим решением в Нидерландах, где расположен знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что, хотя спортзалы и сауны, скорее всего, откроются с 1 июля, секс-работники не смогут восстановить бизнес до сентября.

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