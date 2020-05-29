Сегодня в Украине стартовал VII Чилдрен Кинофест

29 мая, 2020, 13:55

В Украине стартовал 7-й фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который ежегодно бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой

В 2020 году он впервые проходит онлайн - с 29 мая по 7 июня на сайте. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определит его аудитория - после просмотра фильмов зрителям будет предложено оценить свои впечатления.

Торжественная церемония также состоится онлайн - впервые в истории Чилдрен кинофестиваля ее могут увидеть все зрители фестиваля. 29 мая о 19:00 на странице Чилдрен Кинофест в Facebook зрителей ожидают:

• певица, композитор и бандуристка Марина Krut, участница шоу "X-Фактор" и национального отбора на "Евровидение 2020", с песней "Радий"

• посол фестиваля 2020 - музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк

• жюри конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми - продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты "Похищенная принцесса"

• программный директор фестиваля Илья Дядык

• символ и талисман Чилдрен кинофестиваля - Совенок Чарли

Фильм открытия Чилдрен кинофестиваля - австралийская семейная лента «Мой друг мистер Персиваль". Одну из главных ролей в ней исполнил лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", звезда серий фильмов "Пираты Карибского моря" Джеффри Раш. Фильм, основан на мировом бестселлере "Штормик и мистер Персиваль", рассказывает историю удивительной дружбы мальчика и пеликана-сироты.

Кроме него за звание лучшего фильма года в программе Чилдрен кинофестиваля соревнуются фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс" (Украина), драма "Салон красоты Роме" (Нидерланды, Германия), роуд-муви "Лос Бандо" (Норвегия, Швеция), фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех" (Германия), и анимационные фильмы «Гол!» (Великобритания) и "Сипсик - кукла-друг" (Эстония, Дания).

Во внеконкурсной программе фестиваля зрителей ждет ретроспективная подборка "Волшебник Жорж Мельес" и специальное событие ко Дню защиты детей - онлайн-премьера победителя Чилдрен кинофестиваля 2019 года, анимационного фэнтези "Похищенная принцесса".

В рамках фестиваля уже в четвертый раз происходит Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов. Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" - авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен. Среди финалистов детского конкурса подростковые драмы, фильмы о дружбе, инопланетян и пандемии, VR и пластилиновая анимация. Со списком финалистов можно ознакомиться на сайте .

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

VИИ Чилдрен Кинофест состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на сайте . Миссия фестиваля - развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы - бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, пересмотреть