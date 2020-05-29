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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог

СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог


фото: СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве в 2018-2019 годах дорог общего пользования государственного значения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов. Вследствие чего при выполнении дорожных работ коммерсанты использовали дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества. Это противоречило условиям заключенных подрядчиками договоров с подразделениями Укравтодора ", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства правоохранители проводят обыски в 9 регионах в офисах дорожно-строительных компаний.

Продолжаются следственные действия.

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