СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог

29 мая, 2020, 22:17

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве в 2018-2019 годах дорог общего пользования государственного значения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов. Вследствие чего при выполнении дорожных работ коммерсанты использовали дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества. Это противоречило условиям заключенных подрядчиками договоров с подразделениями Укравтодора ", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства правоохранители проводят обыски в 9 регионах в офисах дорожно-строительных компаний.