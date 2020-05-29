Реформа полиции окончательно провалилась, - Деканоидзе

29 мая, 2020, 22:22

Бывшая руководительница Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что реформа полиции окончательно провалилась

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода .

"Давайте скажем откровенно: реформа полиции не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась. Реформа полиции предусматривает не только патрульную полицию. Это общий блок и уголовной полиции, и следственных органов, и самое главное: когда реформируется правоохранительная система, надо, чтобы параллельно реформировалась и судебная, и прокуратура ", - сказал Деканоидзе.

Она считает, что 93 процента тех сотрудников полиции, которые были уволены после переаттестации, возобновились через суды.

По ее словам, причина провала реформы или непонимание, или отсутствие жесткой политической воли.

Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украине в 2015-2016 годах. В этот период в рамках реформы МВД были созданы подразделения патрульной полиции.