Реальная рентабельность дорожного строительства не превышает 10%, - Укравтодор

29 мая, 2020, 11:55

Реальная рентабельность компаний, занимающихся дорожным строительством в Украине, не превышает 10%, хотя по документам этот показатель намного ниже

Об этом в интервью НВ Бизнес сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

"Если посмотреть наши "советские" сметы, то речь идет о 1%. На самом деле я думаю, что они не будут работать, если рентабельность не будет приближаться к 8-10%", - заявил он.

Он отметил, что Укравтодор не контролирует рентабельность, и это только его личная оценка. По словам чиновника, из-за "советского" ценообразования, которое сейчас есть в дорожном строительстве, очень сложно понять реальную рентабельность рынка. Однако он считает, что рентабельности у 15-30% у компаний, занимающихся дорожным строительством, нет.

"Это если они делают дороги качественно и используют все материалы в том объеме, в котором они должны быть. А не только показывают это на бумаге ", - сказал Александр Кубраков. Глава Укравтодора добавил, что по их проектам подрядчики дают гарантию на 5-10 лет. То есть в случае некачественных работ будут восстанавливать дороги за свой счет.

По состоянию на сегодняшний день принципы ценообразования в дорожном строительстве закладывает Министерство регионального развития. В прошлом году в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2234. Он передает функцию ценообразования от Минрегиона в Мининфраструктуры, которое сможет принять документ с отдельными правилами ценообразования именно в дорожной отрасли.

Напомним, ранее вышло расследование журналистов, где указывалось завышение цен на асфальтобетонную смесь.

Глава Укравтодора тогда заявил, что последние несколько месяцев некоторые представители дорожного бизнеса пытались оказывать давление на команду Укравтодора с помощью различных медиа-площадок

Журналист Денис Бигус записал ответ главе "Укравтодора", который обвинил его в подготовке "заказного" материала с целью дискредитации агентства.