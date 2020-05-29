Реальная рентабельность дорожного строительства не превышает 10%, - Укравтодор
Об этом в интервью НВ Бизнес сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.
"Если посмотреть наши "советские" сметы, то речь идет о 1%. На самом деле я думаю, что они не будут работать, если рентабельность не будет приближаться к 8-10%", - заявил он.
Он отметил, что Укравтодор не контролирует рентабельность, и это только его личная оценка. По словам чиновника, из-за "советского" ценообразования, которое сейчас есть в дорожном строительстве, очень сложно понять реальную рентабельность рынка. Однако он считает, что рентабельности у 15-30% у компаний, занимающихся дорожным строительством, нет.
"Это если они делают дороги качественно и используют все материалы в том объеме, в котором они должны быть. А не только показывают это на бумаге ", - сказал Александр Кубраков. Глава Укравтодора добавил, что по их проектам подрядчики дают гарантию на 5-10 лет. То есть в случае некачественных работ будут восстанавливать дороги за свой счет.
По состоянию на сегодняшний день принципы ценообразования в дорожном строительстве закладывает Министерство регионального развития. В прошлом году в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2234. Он передает функцию ценообразования от Минрегиона в Мининфраструктуры, которое сможет принять документ с отдельными правилами ценообразования именно в дорожной отрасли.
- Напомним, ранее вышло расследование журналистов, где указывалось завышение цен на асфальтобетонную смесь.
- Глава Укравтодора тогда заявил, что последние несколько месяцев некоторые представители дорожного бизнеса пытались оказывать давление на команду Укравтодора с помощью различных медиа-площадок
- Журналист Денис Бигус записал ответ главе "Укравтодора", который обвинил его в подготовке "заказного" материала с целью дискредитации агентства.
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