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Espreso.tvОбществоРазведение сил в зоне ООС: ОБСЕ зафиксировала возвращение оккупантов на позиции возле Петровского

Разведение сил в зоне ООС: ОБСЕ зафиксировала возвращение оккупантов на позиции возле Петровского

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возвращение российских военных на оставленные позиции на участке разведения сил возле Петровского

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ" .

"Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - сказал Цимбалюк.

Украинский дипломат подчеркнул, что без выполнения согласованных на Парижском саммите безопасности условий невозможно перейти к реализации политических положений Минских договоренностей.

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