Разведение сил в зоне ООС: ОБСЕ зафиксировала возвращение оккупантов на позиции возле Петровского
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ" .
"Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - сказал Цимбалюк.
Украинский дипломат подчеркнул, что без выполнения согласованных на Парижском саммите безопасности условий невозможно перейти к реализации политических положений Минских договоренностей.
- Напомним, позиции в районе Петровского стали одним из участков отвода сил от линии разграничения осенью 2019 года.
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