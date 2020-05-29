Разведение сил в зоне ООС: ОБСЕ зафиксировала возвращение оккупантов на позиции возле Петровского

29 мая, 2020, 07:48

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возвращение российских военных на оставленные позиции на участке разведения сил возле Петровского

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ" .

"Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - сказал Цимбалюк.

Украинский дипломат подчеркнул, что без выполнения согласованных на Парижском саммите безопасности условий невозможно перейти к реализации политических положений Минских договоренностей.