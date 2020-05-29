Работники ГБР нарушили закон, - Княжицкий о штурме музея Ивана Гончара

29 мая, 2020, 19:54

Штурмуя музей Ивана Гончара, работники Государственного бюро расследования нарушили закон

Об этом в эфире "Прямой" рассказал народный депутат, фракция "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Очевидно, надо проводить следствие. Потому что то, что сделали работники ГБР, является уголовным преступлением. Преступлением главы государства политическим является его необоснованные обвинения на пресс-конференции в адрес предыдущего главы государства, как и многие другие его обвинения в адрес других людей. Но это несколько другая история. В этом случае работники ГБР нарушили закон о музейном деле.

Надо смотреть, кто охранял этот музей. Как я подозреваю, было соглашение с подразделением МВД. Если это так и если они пустили туда работников ГБР, которые не имели права туда заходить, они должны нести ответственность. По крайней мере директор музея сейчас должен подавать в суд, иначе будет его ответственность за то, что кто-то незаконно ... его и того, кто отвечает за фонды музея, за то, что неизвестные лица или известные лица незаконно проникли на территорию музея вопреки музейной инструкции, вопреки соглашению об охране. Это чистый криминал ", - заявил Княжицкий.