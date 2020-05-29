"Власти хватило полгода, чтобы все начало сыпаться": Жадан о прекращении финансирования и обыске Центра Довженко

29 мая, 2020, 11:41

По мнению Жадана, главной проблемой является то, что госучреждение Довженко-Центр не финансируют с начала года, а не обыски ГБР

Об этом поэт и писатель Сергей Жадан написал в Facebook.

"Мне кажется, главным в истории с центром Довженко является даже не обыск. Главным является то, что центр с начала года не финансируется. То есть, новой власти хватило полгода, чтобы все начало сыпаться", - отметил писатель.

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Он предположил, что в ближайшее время Украина вряд ли дождется новости о том, что "президент открыл новый культурный центр" или "президент начал новый фестиваль". Будет, скорее, "правительство сократило программу финансирования", "правительство урезало", "правительство приостановило". Они не пришли поддерживать и развивать. Они пришли урезать и сокращать.

"Словом, Временное правительство во главе с Керенским в ожидании матроса Железняка", - добавил Сергей Жадан.

Напомним, ранее группа Сергея Жадана представил сатирический клип "В Борисполе садится два борта с кокаином"

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